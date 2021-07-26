Хвича Кварацхелия находится в сфере интересов «Тоттенхэма»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sky Italia. 20-летним грузинским вингером интересуется «Тоттенхэм».

Ранее появилась информация, что Кварацхелия также интересен «Милану», однако итальянский клуб не рассматривает вариант с подписанием игрока из-за сложности этой операции и высоких запросов «Рубина» в размере 18 миллионов евро.

Кварацхелия перешел в «Рубин» летом 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел за казанцев 23 матча, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. Кроме того, на счету хавбека восемь матчей и три гола в составе сборной Грузии.

Портал transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.