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Хвича Кварацхелия находится в сфере интересов «Тоттенхэма»

19:34
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sky Italia. 20-летним грузинским вингером интересуется «Тоттенхэм».

Ранее появилась информация, что Кварацхелия также интересен «Милану», однако итальянский клуб не рассматривает вариант с подписанием игрока из-за сложности этой операции и высоких запросов «Рубина» в размере 18 миллионов евро.

Кварацхелия перешел в «Рубин» летом 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел за казанцев 23 матча, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. Кроме того, на счету хавбека восемь матчей и три гола в составе сборной Грузии.

Портал transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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