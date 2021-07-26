Сергей Карасев не будет работать на матчах первых туров РПЛ

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не будет работать на матчах первых туров Тинькофф РПЛ.

«Если вы меня не увидите в первых турах, то не волнуйтесь. Со мной все хорошо. Я сейчас тренируюсь, готовлюсь. Мы договорились.

Мы приехали нашей бригадой с Евро. Нам нужна небольшая пауза», — рассказал Карасев в Instagram.

Напомним, Карасев работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).