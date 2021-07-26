Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Карасев не будет работать на матчах первых туров РПЛ

19:04
Теги:

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что не будет работать на матчах первых туров Тинькофф РПЛ.

«Если вы меня не увидите в первых турах, то не волнуйтесь. Со мной все хорошо. Я сейчас тренируюсь, готовлюсь. Мы договорились.

Мы приехали нашей бригадой с Евро. Нам нужна небольшая пауза», — рассказал Карасев в Instagram.

 

Напомним, Карасев работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карпин уже менее токсичный, чем Черчесов. Впечатления от пресс-конференции нового тренера сборной
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Россия задавила американцев в волейболе. Мы сильнее в качельной концовке
Олимпиада-2020: положение сборной России после второго игрового дня в волейболе
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры