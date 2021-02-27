Футболист «Локомотива» заявил о желании побороться за чемпионство
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» 27 февраля.
— Рады победить в дерби, но нельзя расслабляться, нужно выигрывать в каждой игре, чтобы заполучить путевку в Лигу чемпионов, побороться за чемпионство, — заявил Куликов «СЭ». — Здорово, что получилось отдать свой первый голевой пас в основном составе «Локомотива». Но на 90 процентов все сделал Виталий Лисакович, так что моя заслуга небольшая. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку.
«Локомотив» с 31 баллом занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на первой строчке с 42 баллами. ЦСКА — второй и 37 очков.
(Севастиан Терлецкий)
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