Олич считает, что ЦСКА проиграл «Локомотиву» уже в первом тайме
Экс-нападающий ЦСКА и загребского «Динамо» Ивица Олич поделился с «СЭ» впечатлениями о матче «Локомотива» с армейцами 20-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).
«Первый тайм определенно был за «Локомотивом». Второй мог быть многообещающим для ЦСКА — было два хороших и опасных момента. Да и если бы пенальти Влашич забил, было бы вообще здорово. А там еще один гол и ничья. Но игру они, увы, проиграли уже в первом тайме», — сказал «СЭ» Олич.
Также бывший хорватский футболист отметил, что ЦСКА упустил возможность догнать «Зенит» в турнирной таблице.
«Зенит сегодня сыграл вничью. Для красно-синих был хороший шанс набрать очки и приблизиться к фаворитам на расстоянии двух очков, которые бы пригодились в будущем. Но не вышло, посмотрим, что будет дальше».
27 февраля «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 20-го тура РПЛ.
Голы забили Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк.
(Елизавета Денисова)
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