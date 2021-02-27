Олич считает, что ЦСКА проиграл «Локомотиву» уже в первом тайме

Экс-нападающий ЦСКА и загребского «Динамо» Ивица Олич поделился с «СЭ» впечатлениями о матче «Локомотива» с армейцами 20-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Первый тайм определенно был за «Локомотивом». Второй мог быть многообещающим для ЦСКА — было два хороших и опасных момента. Да и если бы пенальти Влашич забил, было бы вообще здорово. А там еще один гол и ничья. Но игру они, увы, проиграли уже в первом тайме», — сказал «СЭ» Олич.

Также бывший хорватский футболист отметил, что ЦСКА упустил возможность догнать «Зенит» в турнирной таблице.

«Зенит сегодня сыграл вничью. Для красно-синих был хороший шанс набрать очки и приблизиться к фаворитам на расстоянии двух очков, которые бы пригодились в будущем. Но не вышло, посмотрим, что будет дальше».

27 февраля «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 20-го тура РПЛ.

Голы забили Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк.

(Елизавета Денисова)