Судья Матюнин допустил методическую ошибку в матче «Зенит» — «Ростов». Возможна ли переигровка?
На 77-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2) судья Алексей Матюнин допустил ошибку. После вынесения предупреждения ростовчанину Хорену Байрамяну он позволил игроку сине-бело-голубых Вилмару Барриосу без свистка ввести мяч в игру, атака закончилась голом Далера Кузяева.
В рекомендациях, которые входят в многостраничную книгу «Правила игры-2020/21», говорится следующее: «Свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления». На это указывал и главный тренер ростовчан Валерий Карпин после окончания встречи.
Возможна ли переигровка матча, о чем уже пошли разговоры среди общественности и даже экспертов?
Для рассмотрения этого вопроса на заседании КДК «Ростов» должен был подать протест на результат матча. По данным «СЭ», этого сделано не было. Соответственно, о переигровке не может идти речи. Гости не подавали протест, вероятно, потому, что Матюнин допустил методическую ошибку, а переигровку могут назначить только в случае технической ошибки арбитра (например, удалил не того игрока, показал два предупреждения, но забыл удалить и т.д.).
(Константин Алексеев)
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