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Судейство

Игрок «Химок» заработал предупреждение. Могут ли его за это надолго дисквалифицировать?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Полузащитник «Химок» Даниэль Фернандес.
Фото ФК «Химки»

На 82-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Ахмат» (1:1) судья Кирилл Левников вынес предупреждение Даниэлю Фернандесу за неспортивное поведение. Теперь футболисту подмосковной команды может грозить длительная дисквалификация — если КДК РФС применит дисциплинарный регламент УЕФА.

Главный тренер «Химок» Франк Артига в программе «Все на Матч!», заявил, что Георгий Джикия и Фернандес травмированы. «К сожалению, оба не сыграют в предстоящем матче, но у нас есть другие игроки, способные помочь команде», — сказал он. Один из упомянутых футболистов в итоге сидел на трибуне, а другой, Фернандес, оказался в заявке и на скамейке запасных. И, находясь там, получил желтую карточку.

Она стала для него четвертой, «лишней», и повлечет автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Игрок «Химок» пропустит встречу 22-го тура с «Пари НН». А вот потом сможет сыграть, если будет здоров, — с махачкалинским «Динамо» (в 23-м туре) или «Крыльями Советов» (в 24-м).

Такие совпадения, когда травмированного включают в заявку, а он допускает неспортивное поведение, зарабатывает предупреждение и «обнуляется», уже случались. Как правило, это начиналось весной, когда накапливалось три или семь желтых карточек.

В дисциплинарном регламенте РФС наказания за это не предусмотрено. А вот в пункте 1с статьи 15 регламента УЕФА прямым текстом сказано о дисквалификации «на два матча или определенный период за намеренное получение желтой или красной карточки».

Если в дисциплинарном регламенте футбольной федерации какой-либо европейской страны не указано такое нарушение и не предусмотрено наказание за него, можно воспользоваться положением регламента УЕФА. И «обнуливший» присядет еще на пару матчей минимум. Станут ли так поступать в чемпионате России?

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ФК Химки
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3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
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 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
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 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
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16
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