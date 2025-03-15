Игрок «Химок» заработал предупреждение. Могут ли его за это надолго дисквалифицировать?

На 82-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Ахмат» (1:1) судья Кирилл Левников вынес предупреждение Даниэлю Фернандесу за неспортивное поведение. Теперь футболисту подмосковной команды может грозить длительная дисквалификация — если КДК РФС применит дисциплинарный регламент УЕФА.

Главный тренер «Химок» Франк Артига в программе «Все на Матч!», заявил, что Георгий Джикия и Фернандес травмированы. «К сожалению, оба не сыграют в предстоящем матче, но у нас есть другие игроки, способные помочь команде», — сказал он. Один из упомянутых футболистов в итоге сидел на трибуне, а другой, Фернандес, оказался в заявке и на скамейке запасных. И, находясь там, получил желтую карточку.

Она стала для него четвертой, «лишней», и повлечет автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Игрок «Химок» пропустит встречу 22-го тура с «Пари НН». А вот потом сможет сыграть, если будет здоров, — с махачкалинским «Динамо» (в 23-м туре) или «Крыльями Советов» (в 24-м).

Такие совпадения, когда травмированного включают в заявку, а он допускает неспортивное поведение, зарабатывает предупреждение и «обнуляется», уже случались. Как правило, это начиналось весной, когда накапливалось три или семь желтых карточек.

В дисциплинарном регламенте РФС наказания за это не предусмотрено. А вот в пункте 1с статьи 15 регламента УЕФА прямым текстом сказано о дисквалификации «на два матча или определенный период за намеренное получение желтой или красной карточки».

Если в дисциплинарном регламенте футбольной федерации какой-либо европейской страны не указано такое нарушение и не предусмотрено наказание за него, можно воспользоваться положением регламента УЕФА. И «обнуливший» присядет еще на пару матчей минимум. Станут ли так поступать в чемпионате России?