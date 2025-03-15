«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Мохамед Аззи удвоил преимущество хозяев

Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи забил «Крыльям Советов» в матче 21-го тура РПЛ — 2:0.

Аззи отличился на 36-й минуте. Для алжирского футболиста это первый гол в РПЛ.