Президент «Ростова» Арутюнянц о стратегии клуба: «Оценили свои возможности и выбрали правильный путь»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал о стратегии клуба.

— В чем сейчас выражается стратегия «Ростова»?

— Мы начали формировать ее еще в 2019 году и спустя два года пришли к выводу, что эта дорога правильная и нужно продолжать двигаться именно по ней. Оценив все свои возможности — финансовые, географические, политические — поняли, что наш путь — воспитывать своих молодых игроков, развивать пирамиду академия — «Ростов-М» — «Ростов-2» — первая команда. Сделали такую ставку, потому что в этом аспекте мы можем быть конкурентоспособными. Понятно, что «Ростов» не в состоянии соперничать с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром» по трансферам. Это не хорошо и не плохо, просто такова действительность. А вот на дистанции в три-четыре года раскрывать молодых футболистов — наш вариант.

Для этого нужно проводить хорошую селекцию среди мальчишек возрастной категории 10-15 лет, выбирать из них самых перспективных и приглашать в нашу академию, правильно там развивать и постепенно поднимать до уровня первой команды. Других способов у нас нет. И мы будем продолжать следовать этой стратегии.

— Воспитывать свои кадры, чтобы потом выгодно продавать?

— Это неправильный подход к вопросу. Разве мы много игроков продаем? Нет. Нам самим нужны хорошие футболисты, чтобы команда была на должном уровне. Конечно, если парень раскрылся и по нему есть хорошее предложение, которое устроит наш клуб, можно продать и благодаря этому поддержать клуб финансово. Но о тотальной распродаже речь, конечно, не идет. Тут важно соблюдать баланс и знать меру. Мы же для себя растим резерв, а не для кого-то, правильно?

И сейчас мы уже видим и в «молодежке», и в «Ростове-2» отличных ребят, которые вскоре постучат в двери основного состава. Есть парни, которые попадают в «двойку», минуя молодежную команду. Я очень доволен тем, как работает академия во главе с Тупиковым Антоном Дмитриевичем, как готовит футболистов тренерский штаб «молодежки» во главе с Алексеем Едуновым и «Ростова-2» во главе с Александром Аброскиным. Поверьте, от этого будет хорошая отдача. И она не за горами, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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