Смолов — о матче между «Локомотивом» и «Спартаком»: «Было сильно»

Бывший нападающий «Локомотива» Федор Смолов опубликовал в своем Telegram-канале пост после победы железнодорожников над «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

Игра команд прошла в субботу, 9 августа, на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Локомотива».

«Дерби, мое почтение. Было сильно», — написал Смолов.

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд на старте сезона и с 12 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 4 баллами располагается на 11-й позиции.