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Акинфеев о матче с «Арсеналом» в 2006-м: «Фабрегас бьет мимо, Ван Перси промахивается. Я тогда просто охреневал»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой матч хотел бы повторить.

— Их было много, выделю выездной матч с «Арсеналом», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба. — Но не по футбольным вещам, а по мистике. Не понимаю, что там происходило. Ты летишь в одну сторону, мяч летит в другую, Фабрегас обводит и бьет мимо, Ван Перси промахивается. Извиняюсь за выражение, но я тогда просто охреневал, как такое возможно.

После того матча мы 11 лет никак не могли сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Тот вечер я бы еще раз пережил, но вот следующие 11 лет — нет (смеется).

— Ты веришь в эту мистику?

— Я так выразился, потому что не могу сказать по-другому. Мы играли с ними 1 ноября, а за день до этого был Хэллоуин. Не люблю этот праздник, никогда в жизни за праздник его и не считал, но вот так у нас совпало. Может, ведьма какая летала за нашими воротами (улыбается).

1 ноября 2006 года ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с «Арсеналом» (0:0). Лондонцы нанесли 24 удара, 7 из них — в створ.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/igor-akinfeev-mechtayu-eshche-raz-vyigrat-trofey-ponimayu-chto-u-menya-net-57-let-nado-delat-vse-zde/
Игорь Акинфеев
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РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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