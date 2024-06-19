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Сегодня, 17:06

Камоцци — о словах Станковича про дьявола: «Это шутка, не более»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил первую пресс-конференцию нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Ранее на пресс-конференции Станкович заявил, что станет «дьяволом» в «Спартаке».

«Это шутка, не более того. Давайте сосредоточимся на его работе, а не на словах. Безусловно, он привнесет в игру «Спартака» много мужества и отваги. Команда должна будет следовать за ним. Деян тренер, который играл у таких великих мастеров, как Манчини и Моуринью. Станкович знает, как управлять раздевалкой. Кроме того, его прошлое в «Црвене Звезде» — это плюс для болельщиков «Спартака», которые, как мне кажется, дружат с сербами из Белграда», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

Софья Грецкая

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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