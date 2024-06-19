Мостовой поделился мнением о главном тренере «Спартака» Станковиче

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Деян в прошлом прекрасный футболист, поэтому с ним мы можем разговаривать на футбольном языке. Конечно, результат это не гарантирует, потому что играют футболисты, а не тренеры. Сможет ли «Спартак» снова стать великим при Деяне? Откуда я знаю. Еще рано об этом говорить, нужно будет посмотреть на состав, на игру команды. В том году, в самом начале я сказал, что в чемпионате будет интрига и она была. Потому что я советуюсь не с Богом, я отталкиваюсь от живых людей. Я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне и кто-то еще в мой огород кидает камни», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

(Софья Грецкая)