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Мостовой поделился мнением о главном тренере «Спартака» Станковиче

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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Деян в прошлом прекрасный футболист, поэтому с ним мы можем разговаривать на футбольном языке. Конечно, результат это не гарантирует, потому что играют футболисты, а не тренеры. Сможет ли «Спартак» снова стать великим при Деяне? Откуда я знаю. Еще рано об этом говорить, нужно будет посмотреть на состав, на игру команды. В том году, в самом начале я сказал, что в чемпионате будет интрига и она была. Потому что я советуюсь не с Богом, я отталкиваюсь от живых людей. Я 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне и кто-то еще в мой огород кидает камни», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

(Софья Грецкая)

Александр Мостовой
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Рубин – Сочи
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