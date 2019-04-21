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Фото дня. Олег Кононов и Дмитрий Аленичев встретились перед матчем "Спартак" - "Енисей"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов встретился с рулевым "Енисея" Дмитрием Аленичевым перед матчем 24-го тура премьер-лиги. Соответствующий кадр опубликовал официальный Твиттер красноярского клуба. На фото также присутствует многолетний пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Спартак - Енисей

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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