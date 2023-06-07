Форвард Оганесян о полноценном переходе из «Спартака» в «Оренбург»: «Это хороший клуб для прогресса»

Форвард Степан Оганесян прокомментировал трансфер из «Спартака» в «Оренбург» на постоянной основе.

«Я рад, что оказался в «Оренбурге». Конечно, я благодарен «Спартаку» за проведенное время. Для меня это большой опыт. Что касается перехода в «Оренбург», то эта команда играет в РПЛ и показывает хороший футбол. Думаю, это хороший клуб для того, чтобы прогрессировать», — сказал футболист «СЭ».

Оганесян перешел в «Оренбург» летом 2022 года на правах аренды из «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.