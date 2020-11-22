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Форвард «Спартака» Соболев прилетел в Рим, где перенесет операцию

18:14
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прилетел в Рим, где ему предстоит перенести операцию на колене.

Форвард выложил фотографию Колизея у себя в Instagram.

Сторис Александра Соболева. Фото Instagram
Сторис Александра Соболева. Фото Instagram

У 23-летнего футболиста проблемы с мениском. О травме нападающего красно-белых и сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку.

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