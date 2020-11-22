Форвард «Спартака» Соболев прилетел в Рим, где перенесет операцию
18:14
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прилетел в Рим, где ему предстоит перенести операцию на колене.
Форвард выложил фотографию Колизея у себя в Instagram.
Сторис Александра Соболева. Фото Instagram
У 23-летнего футболиста проблемы с мениском. О травме нападающего красно-белых и сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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