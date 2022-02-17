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Форвард «Спартака» Руденко провалил медосмотр, его переход в «Химки» под угрозой срыва

Переход нападающего «Спартака» Руденко в «Химки» находится под угрозой срыва из-за проваленного медосмотра
Иван Торопцев
Корреспондент

Переход нападающего «Спартака» Александра Руденко в «Химки» находится под угрозой срыва, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 22-летний россиянин не смог пройти углубленное медицинское обследование. У футболиста выявили ряд травм, из-за этого руководство подмосковного клуба рассматривает возможность отказаться от трансфера.

В сезоне-2021/22 Руденко принял участие в 3 матчах «Спартака-2» в Олимп-ФНЛ и не отличился результативными действиями.

В прошлом сезоне 22-летний форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 24 матчах за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/perehod-rudenko-iz-spartaka-v-himki-na-grani-sry-va-igrok-provalil-medosmotr/
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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