Форвард «Спартака» Руденко провалил медосмотр, его переход в «Химки» под угрозой срыва

Переход нападающего «Спартака» Руденко в «Химки» находится под угрозой срыва из-за проваленного медосмотра

Переход нападающего «Спартака» Александра Руденко в «Химки» находится под угрозой срыва, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 22-летний россиянин не смог пройти углубленное медицинское обследование. У футболиста выявили ряд травм, из-за этого руководство подмосковного клуба рассматривает возможность отказаться от трансфера.

В сезоне-2021/22 Руденко принял участие в 3 матчах «Спартака-2» в Олимп-ФНЛ и не отличился результативными действиями.

В прошлом сезоне 22-летний форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 24 матчах за команду.