Форвард «Зенита» Малком заявил, что не интересуется ходом зимней Олимпиады в Пекине

Форвард «Зенита» Малком рассказал, следит ли он за каким-либо видом спорта на Олимпиаде в Пекине.

«Слежу ли за Олимпиадой? Если честно, я ничего не знаю про зимние виды спорта, потому что в моей жизни и моем окружении никогда не было и намека на них. На сборах переключал каналы в телевизоре и порой попадал на какие-то олимпийские соревнования, но когда тебе неизвестны правила, участники и само содержание, то интереса мало.

С куда большим удовольствием я следил за турнирами по футволею, которые сейчас проходят в разных странах. У меня много друзей, которые увлекаются этим спортом, и сам я, приезжая на каникулы в Бразилию, целыми днями играю с ними. Может, и футволей однажды станет олимпийским видом спорта!» — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита».

Сборная России занимает 9-е место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. В активе российской команды 4 золота, 8 серебряных медалей и 12 бронз.