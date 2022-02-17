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Форвард «Зенита» Малком заявил, что не интересуется ходом зимней Олимпиады в Пекине

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, следит ли за Олимпиадой в Пекине
Виктория Кравченко

Форвард «Зенита» Малком рассказал, следит ли он за каким-либо видом спорта на Олимпиаде в Пекине.

«Слежу ли за Олимпиадой? Если честно, я ничего не знаю про зимние виды спорта, потому что в моей жизни и моем окружении никогда не было и намека на них. На сборах переключал каналы в телевизоре и порой попадал на какие-то олимпийские соревнования, но когда тебе неизвестны правила, участники и само содержание, то интереса мало.

С куда большим удовольствием я следил за турнирами по футволею, которые сейчас проходят в разных странах. У меня много друзей, которые увлекаются этим спортом, и сам я, приезжая на каникулы в Бразилию, целыми днями играю с ними. Может, и футволей однажды станет олимпийским видом спорта!» — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита».

Сборная России занимает 9-е место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. В активе российской команды 4 золота, 8 серебряных медалей и 12 бронз.

Малком Филипе (Малком)
Олимпиада
ФК Зенит
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Себастьян Шиманьски

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