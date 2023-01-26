Защитник Дюссен — о возможном переходе в «Локомотив»: «У меня нет никаких новостей»
Защитник «Стандарда» Ноэ Дюссен прокомментировал «СЭ» возможный переход в московский «Локомотив».
«На данный момент у меня нет никаких новостей насчет перехода в «Локомотив», — сказал Дюссен «СЭ».
Действующее соглашение 30-летнего бельгийца со «Стандардом» рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.
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15
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|3
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