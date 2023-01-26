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26 января, 23:04

Защитник Дюссен — о возможном переходе в «Локомотив»: «У меня нет никаких новостей»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Стандарда» Ноэ Дюссен прокомментировал «СЭ» возможный переход в московский «Локомотив».

«На данный момент у меня нет никаких новостей насчет перехода в «Локомотив», — сказал Дюссен «СЭ».

Действующее соглашение 30-летнего бельгийца со «Стандардом» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Стандард
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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