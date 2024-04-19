Форвард «Краснодара» Кордоба из вратарской попал в перекладину в матче с «Факелом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не реализовал голевой момент в матче против «Факела» в 25-м туре РПЛ.

На 25-й минуте колумбиец получил во вратарской передачу от Виктора Са, но перевел мяч в перекладину.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».