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Сегодня, 18:55

Руденко заявил о готовности вернуться в «Спартак»: «Никаких обид на клуб не держу»

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Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к «Спартаку».

— Ранее ты заявлял, что готов вернуться в «Спартак», сейчас ничего не изменилось?

— Нет, есть время еще.

— Например, Глушенков говорил, что не пойдет в «Спартак» ни за какие деньги, ты понимаешь его позицию?

— Может, у него какие-то обиды, у меня ничего нет такого, я ушел из клуба, и все. Никаких обид не держу, если будет вариант со «Спартаком», то почему бы и нет?

Руденко является воспитанником академии «Спартака». На его счету 18 голов в 40 матчах за молодежный состав красно-белых и 25 мячей в 110 играх за «Спартак-2».

В текущем сезоне форвард провел 23 игры за «Химки», в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Александр Абустин)

Александр Руденко. «Было много вариантов из Европы еще до совершеннолетия, но ехать побоялся». Интервью нападающего «Химок» Руденко

Александр Руденко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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