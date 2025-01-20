Руденко заявил о готовности вернуться в «Спартак»: «Никаких обид на клуб не держу»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к «Спартаку».

— Ранее ты заявлял, что готов вернуться в «Спартак», сейчас ничего не изменилось?

— Нет, есть время еще.

— Например, Глушенков говорил, что не пойдет в «Спартак» ни за какие деньги, ты понимаешь его позицию?

— Может, у него какие-то обиды, у меня ничего нет такого, я ушел из клуба, и все. Никаких обид не держу, если будет вариант со «Спартаком», то почему бы и нет?

Руденко является воспитанником академии «Спартака». На его счету 18 голов в 40 матчах за молодежный состав красно-белых и 25 мячей в 110 играх за «Спартак-2».

В текущем сезоне форвард провел 23 игры за «Химки», в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Александр Абустин)