Челестини и Дивеев встретились в отеле в ОАЭ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пересекся с защитником «Зенита» Игорем Дивеевым. Встреча состоялась в отеле в ОАЭ. Видеозапись опубликована в Telegram-канале армейцев.

11 января 26-летний Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит». Защитник подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Россиянин выступал за красно-синих с февраля 2019-го. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. В составе ЦСКА Дивеев дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.