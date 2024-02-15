Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 февраля, 09:30

Тюкавин — о гонке бомбардиров с Кассьеррой: «Постараюсь обогнать его»

Тюкавин постарается обогнать Кассьерру в гонке бомбардиров РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» заявил, что постарается догнать форварда «Зенита» Матео Кассьерру в списке бомбардиров чемпионата России сезона-2023/24.

— Ты пока второй в списке бомбардиров РПЛ с восемью голами. Доволен показателем?

— Мог забить больше, конечно, но, думаю, нормально. До Кассьерры далеко, и все же постараюсь во второй части сезона догнать и обогнать его. Хотя это не главная цель. Командные успехи куда важнее.

На счету колумбийского форварда 14 голов в 16 матчах чемпионата. У Тюкавина 8 мячей за 18 игр в РПЛ.

В начале декабря 2023 года форвард «Динамо» подписал новый контракт с клубом до конца июня 2028 года.

Константин Тюкавин. «Как это у «Динамо» нет цели стать чемпионом? Этого хотим и мы, и болельщики». Интервью Тюкавина

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
3
4
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Первый тренер Миранчука: «Антон пока не готов переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне»
Костылев: «Важно, сколько ЦСКА заплатит за Айсауи. Может, его взяли на всякий случай»
В «Локомотиве» из Загреба сообщили, что нападающий Горичана останется в клубе. Игроком интересуется «Рубин»
КАМАЗ победил «Ахмат» в товарищеском матче
Баринов рассказал, как попросил арбитра отменить пенальти в товарищеском матче «Локомотива»
Ряшенцев — о Селихове и Максименко: «Если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин выбрал лучшего игрока между Холанном и Мбаппе

Тюкавин — о сухой серии и об отправке в запас: «Вышел злым на себя в первую очередь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости