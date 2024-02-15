Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» заявил, что постарается догнать форварда «Зенита» Матео Кассьерру в списке бомбардиров чемпионата России сезона-2023/24.

— Ты пока второй в списке бомбардиров РПЛ с восемью голами. Доволен показателем?

— Мог забить больше, конечно, но, думаю, нормально. До Кассьерры далеко, и все же постараюсь во второй части сезона догнать и обогнать его. Хотя это не главная цель. Командные успехи куда важнее.

На счету колумбийского форварда 14 голов в 16 матчах чемпионата. У Тюкавина 8 мячей за 18 игр в РПЛ.

В начале декабря 2023 года форвард «Динамо» подписал новый контракт с клубом до конца июня 2028 года.