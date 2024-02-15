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15 февраля, 09:15

Тюкавин выбрал лучшего игрока между Холанном и Мбаппе

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» объяснил, почему не считает форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим футболистом.

­— Ты говорил, что тебе не нравится игра Холанна. Почему?

— Не то что не нравится его игра... Скорее мне не близок тот стиль, в котором он действует. Да, много забивает, но, наверное, я примеряю игру форвардов на себя. Холанн высокий, действует за счет мощи, я за ним не слежу.

­- Значит, не он лучший игрок 2023 года, как все говорят?

— Может, и он, людям виднее. Мне это без разницы. Если бы попросили сделать выбор, то отдал бы голос за Мбаппе, наверное.

В нынешнем сезоне 23-летний Холанн провел 26 матчей во всех турнирах в составе «Сити» и забил 21 гол. На счету 25-летнего Мбаппе 31 мяч в 30 играх сезона.

Константин Тюкавин. «Как это у «Динамо» нет цели стать чемпионом? Этого хотим и мы, и болельщики». Интервью Тюкавина
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
Константин Тюкавин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Виктор Александров

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