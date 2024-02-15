Тюкавин выбрал лучшего игрока между Холанном и Мбаппе

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» объяснил, почему не считает форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим футболистом.

­— Ты говорил, что тебе не нравится игра Холанна. Почему?

— Не то что не нравится его игра... Скорее мне не близок тот стиль, в котором он действует. Да, много забивает, но, наверное, я примеряю игру форвардов на себя. Холанн высокий, действует за счет мощи, я за ним не слежу.

­- Значит, не он лучший игрок 2023 года, как все говорят?

— Может, и он, людям виднее. Мне это без разницы. Если бы попросили сделать выбор, то отдал бы голос за Мбаппе, наверное.

В нынешнем сезоне 23-летний Холанн провел 26 матчей во всех турнирах в составе «Сити» и забил 21 гол. На счету 25-летнего Мбаппе 31 мяч в 30 играх сезона.