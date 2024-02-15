Тюкавин — о сухой серии и об отправке в запас: «Вышел злым на себя в первую очередь»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на отправку в запас после неудачной игры в сезоне.

— Марцел сказал, что был недоволен тобой в четырех матчах из сыгранных 23, в какой-то момент отправил в запас, после чего все наладилось. Это действительно помогло перезагрузиться?

— Да, тогда и статистические показатели пошли на спад: видел, что уступал и по спринтам, и по другим физическим компонентам. Не помню сейчас, с чем это было связано, пропустил я несколько тренировок или нет, но такое было. В матче с «Локомотивом» я остался на скамейке. Это не стало неожиданностью — всю предыгровую неделю ждал, что так и будет, дадут перезагрузиться, чтобы я вышел на замену и был злее. В той игре с «Локо» у меня был хороший момент, но не забил — вратарь спас. Однако действительно именно в тот момент удалось переломить неудачную ситуацию. Я вышел злым на себя в первую очередь. И затем все вернулось на свои места — пошла уже голевая серия.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.