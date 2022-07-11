Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему российские клубы сдержанно отнеслись к идее проведения Кубка лиги.

Предполагается, что новый турнир сможет заполнить паузы, которые появятся в календаре из-за отсутствия еврокубков, до которых российские команды не были допущены в сезоне-2022/23.

«Дело в том, что организаторы турнира пока не могут ответить на два ключевых вопроса: сколько он будет стоить, и кто его оплатит? Сейчас существует опасность, что расходы лягут на клубные бюджеты. И потому все осторожничают: лишних денег нет ни у кого. Когда появится ясность по этим двум вопросам, позиция клубов тоже изменится. Все претензии нужно предъявлять идеологам нового турнира. Они подали идею, но совершенно не проработали ее с экономической точки зрения. Нет ни бизнес-плана, ни бюджета, ни спонсоров. Поэтому Кубок лиги пока выглядит вбросом, а не живой идеей», — цитирует Betonmobile.ru Колоскова.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.