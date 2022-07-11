Колосков — о Кубке лиги: «Сейчас существует опасность, что расходы лягут на клубные бюджеты»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему российские клубы сдержанно отнеслись к идее проведения Кубка лиги.
Предполагается, что новый турнир сможет заполнить паузы, которые появятся в календаре из-за отсутствия еврокубков, до которых российские команды не были допущены в сезоне-2022/23.
«Дело в том, что организаторы турнира пока не могут ответить на два ключевых вопроса: сколько он будет стоить, и кто его оплатит? Сейчас существует опасность, что расходы лягут на клубные бюджеты. И потому все осторожничают: лишних денег нет ни у кого. Когда появится ясность по этим двум вопросам, позиция клубов тоже изменится. Все претензии нужно предъявлять идеологам нового турнира. Они подали идею, но совершенно не проработали ее с экономической точки зрения. Нет ни бизнес-плана, ни бюджета, ни спонсоров. Поэтому Кубок лиги пока выглядит вбросом, а не живой идеей», — цитирует Betonmobile.ru Колоскова.
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
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|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -