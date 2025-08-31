Фоменко объяснил резкий прогресс Глебова и Кисляка в ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил прогресс полузащитников армейцев Кирилла Глебова и Матвея Кисляка.
— Валерий Газзаев очень высоко оценил потенциал Глебова: «Восхищен Кириллом! Он может дорасти до большого европейского клуба».
— Глебов, Кисляк еще при нас стали привлекаться к работе с основой. Мы тогда обратили внимание на качества Кирилла. Он очень хорошо работал с мячом. У парня просто сумасшедшая скорость. Но на тот момент и ему, и Матвею не хватало мощи. С тех пор прошло три года. Серьезный срок. Это все равно, что ты отправляешь мальчика в армию в 18 лет, а в 20 он уже возвращается оттуда мужчиной!
— Обросли мясом?
— Естественно, когда ты работаешь с основой три года, то прибавляешь в «физике». Становишься мощнее и атлетичнее. То есть, имея изначально хорошие игровые качества, Глебов и Кисляк теперь уже выдерживают борьбу. Хороши в единоборствах, выигрывают их. На первых порах, если вы вспомните их дебютные матчи за ЦСКА, они в этом компоненте «проседали». Парни возмужали, стали взрослее. Поймали скорости РПЛ, никому не уступают в стыках. Потому так и прибавили.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5