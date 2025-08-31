Фоменко объяснил резкий прогресс Глебова и Кисляка в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил прогресс полузащитников армейцев Кирилла Глебова и Матвея Кисляка.

— Валерий Газзаев очень высоко оценил потенциал Глебова: «Восхищен Кириллом! Он может дорасти до большого европейского клуба».

— Глебов, Кисляк еще при нас стали привлекаться к работе с основой. Мы тогда обратили внимание на качества Кирилла. Он очень хорошо работал с мячом. У парня просто сумасшедшая скорость. Но на тот момент и ему, и Матвею не хватало мощи. С тех пор прошло три года. Серьезный срок. Это все равно, что ты отправляешь мальчика в армию в 18 лет, а в 20 он уже возвращается оттуда мужчиной!

— Обросли мясом?

— Естественно, когда ты работаешь с основой три года, то прибавляешь в «физике». Становишься мощнее и атлетичнее. То есть, имея изначально хорошие игровые качества, Глебов и Кисляк теперь уже выдерживают борьбу. Хороши в единоборствах, выигрывают их. На первых порах, если вы вспомните их дебютные матчи за ЦСКА, они в этом компоненте «проседали». Парни возмужали, стали взрослее. Поймали скорости РПЛ, никому не уступают в стыках. Потому так и прибавили.