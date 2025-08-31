Globo: «Зенит» выкупил у «Коринтианса» 30 процентов прав на Педро

«Зенит» стал обладателем 30 процентов спортивных прав на нападающего Педро, сообщает Globo со ссылкой на представителей бразильского клуба.

По данным источника, российский клуб завершил сделку по покупке доли прав на 19-летнего бразильца у «Коринтианса» в августе 2024 года. На трансфере Педро в «Зенит» «мушкетеры» заработали девять миллионов евро.

В ходе переговоров по Педро около миллиона евро «Коринтианс» использовал для погашения долга перед «Зенитом» за переход бразильского нападающего Юри Альберто (перешел в бразильский клуб в январе 2023 года).

Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что «Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о трансфере Педро за 35 миллионов евро.