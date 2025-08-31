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Globo: «Зенит» выкупил у «Коринтианса» 30 процентов прав на Педро

Павел Лопатко

«Зенит» стал обладателем 30 процентов спортивных прав на нападающего Педро, сообщает Globo со ссылкой на представителей бразильского клуба.

По данным источника, российский клуб завершил сделку по покупке доли прав на 19-летнего бразильца у «Коринтианса» в августе 2024 года. На трансфере Педро в «Зенит» «мушкетеры» заработали девять миллионов евро.

В ходе переговоров по Педро около миллиона евро «Коринтианс» использовал для погашения долга перед «Зенитом» за переход бразильского нападающего Юри Альберто (перешел в бразильский клуб в январе 2023 года).

Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что «Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о трансфере Педро за 35 миллионов евро.

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ФК Коринтианс
Педро (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

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