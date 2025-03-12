Филимонов позитивно оценил период Селихова в «Спартаке»: «Провел хорошее время. Жалко, что мало играл — травмы помешали»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе голкипера Александра Селихова из московского клуба.

«В целом Александр провел хорошее время в «Спартаке»: чемпионом становился, другие достижения были. Поэтому можно позитивно охарактеризовать. Жалко, что мало играл — травмы помешали ему полностью реализовать свой потенциал. А то, что ушел в «Урал»... Меня такие ситуации не удивляют. Переход из клуба в клуб — нормальная ситуация для футбола, ничего удивительного тут нет», — сказал Филимонов «СЭ».

«Спартак» расторг контракт с Селиховым 22 января. Он провел за красно-белых 102 матча, 30 из которых на ноль, а также пропустил 117 мячей. 19 февраля 30-летний голкипер подписал контракт с «Уралом» до конца сезона.

Александр Абустин