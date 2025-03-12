Филимонов — о Помазуне в «Спартаке»: «Хочется, чтобы были наши воспитанники, которые спартаковцы по крови»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

— На замену Селихову пришел Помазун. Получается, что это уже третий игрок в составе «Спартака», который ранее выступал за ЦСКА. Как относитесь к переходам между такими принципиальными соперниками?

— Мне в принципе как игроку все равно. Главное, чтобы футболист был хороший. Как болельщику, конечно, хочется, чтобы были наши клубные воспитанники, которые спартаковцы по крови и кто красно-белый дух воспринимает не впустую. Но, опять же, это вопросы к руководству клуба. Если оно решило, что так нужно, значит, так и сделало.

2 февраля московский клуб объявил о переходе Помазуна из ЦСКА. Контракт с 28-летним вратарем подписан на 2,5 года.

Александр Абустин