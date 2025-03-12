Филимонов — о желании Мостового тренировать в РПЛ: «Хотеть можно все что угодно, но реалии немного другие»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» оценил тренерские перспективы Александра Мостового.

— Мостовой получил тренерскую лицензию и заявил, что хочет тренировать только в командах РПЛ, клубы из низших лиг его не интересуют. Насколько это объективно?

— Этот вопрос, наверное, к руководителям клубов — как они считают, может он тренировать или нет. Хотеть можно все что угодно, но реалии немного другие. Потому что я тоже уже имею всевозможные лицензии, но в клубы не то что премьер-лиги, а даже в профессиональные команды не приглашают. Причем у меня опыт во многих клубах: я был играющим тренером и просто тренером. К сожалению, пока никаких предложений не поступает. Так что Александр может многое хотеть, но, к сожалению, не все от него зависит.

— Тем не менее вы с ним учились, как можете оценить его тренерские качества?

— Честно говоря, сложно оценивать. Одно дело — учеба, где у нас было больше теории, но, конечно, когда ты сам погружаешься в процесс и в тренерскую деятельность, все немножко по-другому. Поэтому не знаю, как оценить Александра.

Александр Абустин