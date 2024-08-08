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Фильцов: «ЦСКА подходит фаворитом к встрече с «Краснодаром»

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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ между «быками» и ЦСКА.

«Хорошая вывеска, но команды подходят в разных кондициях. У «Краснодара» старт не получился, у ЦСКА же начало положительное. Обе команды будут замотивированы. Краснодарцы хотят реабилитироваться, а армейцы — продолжить победную серию. Думаю, ЦСКА подходит чуть-чуть фаворитом к этой встрече. Настроение у них лучше. «Краснодар» недавно обыграл ЦСКА в Кубке России? Это другой турнир, эти матчи не связаны», — сказал Фильцов Legalbet.

Матч 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 10 августа. Начало игры — в 20:00по московскому времени.

Александр Фильцов
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
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 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
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 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
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