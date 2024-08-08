Фильцов: «ЦСКА подходит фаворитом к встрече с «Краснодаром»

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ между «быками» и ЦСКА.

«Хорошая вывеска, но команды подходят в разных кондициях. У «Краснодара» старт не получился, у ЦСКА же начало положительное. Обе команды будут замотивированы. Краснодарцы хотят реабилитироваться, а армейцы — продолжить победную серию. Думаю, ЦСКА подходит чуть-чуть фаворитом к этой встрече. Настроение у них лучше. «Краснодар» недавно обыграл ЦСКА в Кубке России? Это другой турнир, эти матчи не связаны», — сказал Фильцов Legalbet.

Матч 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 10 августа. Начало игры — в 20:00по московскому времени.