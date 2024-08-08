Алаев ждет приглашения УЕФА для посещения заседания комитета по стадионам и безопасности

Президент РПЛ Александр Алаев, который также является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности, ждет от организации приглашения на заседание, которое состоится осенью.

«Виза есть, все в порядке. Жду приглашения. Поеду», — приводит слова Алаева ТАСС.

Первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, которое состоялось в апреле, россиянин пропустил по личным причинам.

Также глава РПЛ в течение шести лет до июня 2023 года занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.