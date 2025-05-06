Футбол
6 мая, 16:16

Филатов — об 11 россиянах в составе «Локомотива»: «Нам нравится, будем продолжать эту линию»

Микеле Антонов
Корреспондент

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» высказался об 11 россиянах в составе красно-зеленых на матч 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Наверное, это естественное желание любой команды, чтобы играли воспитанники клуба. Когда мы создавали интернат, еще не академию, лет двадцать назад, у нас была эта цель. Воспитать ребят, которые бы потом играли. Сколько ребят ушло, например, Кокорин как-то быстро и неинтересно. Это же хорошо. Что плохого здесь.

Только с нашей стороны, со стороны руководства, им нужно помочь. Лично мое мнение, но, думаю, и всех в руководстве, что нужно два-три человека или опытных, или хороших игроков, чтобы ребята вокруг них крутились и набирались опыта. Нам нравится, будем продолжать эту линию», — сказал Филатов «СЭ».

В матче против «Оренбурга» железнодорожники впервые в XXI веке вышли на игру чемпионата России с 11 россиянами на поле, сообщили в Opta. Также это четвертый подобный случай для московских клубов в этом столетии. До «Локомотива» стартовый состав из россиян дважды выпускал «Торпедо» (оба раза — в 2022 году) и один раз — «Динамо» (в 2015 году).

У «Локомотива» в заявке на матч с «Оренбургом» присутствовали трое иностранцев: защитники Лукас Фассон (Бразилия), Жерзино Ньямси (Франция) и Сесар Монтес (Мексика).

    Член совдира «Локомотива»: «Поправим финансовое положение, на следующий год будем намного сильнее»
