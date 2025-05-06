Карраскалю грозит дисквалификация до конца сезона РПЛ

КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«По матчу «Крылья Советов» — «Динамо» рассмотрим три вопроса: опоздание главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на 10 минут на флеш-интервью после матча, неоднократный выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева и удаление за агрессивное поведение игрока «Динамо» Хорхе Карраскаля. Он приглашен на заседание», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца РИА «Новости».

26-летний колумбиец получил прямую красную карточку на 49-й минуте, как отмечено в протоколе, «за агрессивное поведение, удар соперника рукой в лицо во время игры».

За это футболисту грозит дисквалификвация до 4 матчей, в случае применения максимальной санкции Карраскаль пропустит все оставшиеся игры в этом сезоне РПЛ.