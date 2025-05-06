Футбол
6 мая, 15:58

Карраскалю грозит дисквалификация до конца сезона РПЛ

Сергей Ярошенко

КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«По матчу «Крылья Советов» — «Динамо» рассмотрим три вопроса: опоздание главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на 10 минут на флеш-интервью после матча, неоднократный выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева и удаление за агрессивное поведение игрока «Динамо» Хорхе Карраскаля. Он приглашен на заседание», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца РИА «Новости».

26-летний колумбиец получил прямую красную карточку на 49-й минуте, как отмечено в протоколе, «за агрессивное поведение, удар соперника рукой в лицо во время игры».

За это футболисту грозит дисквалификвация до 4 матчей, в случае применения максимальной санкции Карраскаль пропустит все оставшиеся игры в этом сезоне РПЛ.

Источник: РИА Новости
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
КДК
  • Футболист Сапогов

    Все верно. Там и не было карточки. А вот негру нужно было давать.

    08.05.2025

  • Игорь Малышев

    Теперь-то всё норм? Даже жёлтую Карраскалю не дали, клоуны )))

    07.05.2025

  • shpasic

    "КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля" Динамо можно, бомжам нельзя. всё по-честному.

    07.05.2025

  • shpasic

    Вас услышали. "КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля".

    07.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Он двух игроков мог покалечить и ему ничего. А тут человек отмахнулся (да это фол), но 4 матча возможно. Разницу чувствуешь? Каких оценок, Игорек?))) Не неси чушь)))

    07.05.2025

  • Игорь Малышев

    Скорее, Спартаку всё можно: и десять неочевидных пенальти, и условное наказание за "фак", и т.д.

    07.05.2025

  • Игорь Малышев

    Когда подобным образом играют против игроков Зенита судьи и ЭСК обычно говорят: "незначительный контакт". Так и в случае с Барриосом был "незначительный контакт". Или вы считаете, что это должно работать только в одну сторону? Так хотя бы видна какая-то последовательность оценок.

    07.05.2025

  • napadenie

    Не в его оправдание, - но почему провокатор, встретивший его, остался без оценки?

    06.05.2025

  • Victorns

    Каракакал хороший игрок, но самоуверенный наглец, который в любом матче устроит пожар. Не зря его выпер Федотов из ЦСКА. Был в хоккейном ЦСКА Александров, так того кликали Гаденыш. Такой же и Каракака.

    06.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Динамо без него сильнее!Гнать его надо с концами!

    06.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    караскаля бы совсем удалить из динамо !никчемный игруля

    06.05.2025

  • bandradio

    Дадут одну игру пропустить и одну условно. Если извинится. Это будет правильно.

    06.05.2025

  • samozvanets

    Явно же пораньше сезон норовит закончить. Нельзя парню такой отпуск согласовывать. Из вредности на последний матч надо оставить.

    06.05.2025

  • prozas

    Бомжам можно, Динамо нельзя. ВСе по честному

    06.05.2025

  • shpasic

    ну, правильно, а то вдруг ещё Краснодару забьёт в последнем туре.

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    4 матча???? Там вон негр газпромовский в ноги прыгает, в отпуск хочет, а ему даже карточку судьи боятся дать. Ну и времена, ну и нравы.

    06.05.2025

  • AZ

    Так он только обрадуется, раньше в Колумбию поедет.))). А особых задач на сезон у Динамо нет, разве что Краснодару насолить)))

    06.05.2025

