6 мая, 16:31

Член совдира «Локомотива»: «Поправим финансовое положение, на следующий год будем намного сильнее»

Микеле Антонов
Корреспондент

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионских амбициях клуба.

«Повторение чемпионства в обозримом будущем? Если не стремиться к этому, зачем тогда этим делом заниматься? Все стремятся. Сейчас поправим финансовое положение. Думаю, на следующий год мы будем намного сильнее», — сказал Филатов «СЭ».

5 мая 2018 года «Локомотив» обыграл «Зенит» в домашнем матче 29-го тура чемпионата России (1:0) и в третий раз в своей истории завоевал чемпионство.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками в 27 матчах.

