Бразилец Костанца не исключил получение российского гражданства в будущем

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

— А вам предлагали такую возможность, чтобы не считаться легионером в России?

— Посмотрим. Возможно.

— Если бы у вас была возможность, воспользовались бы, получив новый паспорт?

— Да, возможно.

24 февраля 2023 года бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.