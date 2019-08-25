Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата» отметился голом (четвертым в премьер-лиге) и голевой передачей, которая стала для него 37-й в чемпионате России.

Защитник сборной России поднялся на третье место в списке ассистентов клуба, обойдя Юрия Жиркова. Чаще него партнерам помогали отличиться Алан Дзагоев (91 раз), Ролан Гусев (45) и Вагнер Лав (38). (Кирилл Бурдаков)

Лучшие ассистенты ЦСКА в чемпионатах России

Игрок Годы Матчи Передачи Алан Дзагоев 2008-н.в. 237 91 Ролан Гусев 2002-2007 143 45 Вагнер Лав 2004-2013 169 38 Мариу Фернандес 2012-н.в. 183 37 Юрий Жирков 2004-2009 139 36 Сергей Семак 1994-2004 282 35 Даниэл Карвалью 2004-2009 85 33 Дмитрий Хомуха 1997-2000 116 31 Зоран Тошич 2010-2017 182 29 Сейду Думбья 2010-2015 108 28

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