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Фернандес — четвертый ассистент ЦСКА в высшем дивизионе

19:51
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата» отметился голом (четвертым в премьер-лиге) и голевой передачей, которая стала для него 37-й в чемпионате России.

Защитник сборной России поднялся на третье место в списке ассистентов клуба, обойдя Юрия Жиркова. Чаще него партнерам помогали отличиться Алан Дзагоев (91 раз), Ролан Гусев (45) и Вагнер Лав (38). (Кирилл Бурдаков)

Лучшие ассистенты ЦСКА в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Передачи

Алан Дзагоев

2008-н.в.

237

91

Ролан Гусев

2002-2007

143

45

Вагнер Лав

2004-2013

169

38

Мариу Фернандес

2012-н.в.

183

37

Юрий Жирков

2004-2009

139

36

Сергей Семак

1994-2004

282

35

Даниэл Карвалью

2004-2009

85

33

Дмитрий Хомуха

1997-2000

116

31

Зоран Тошич

2010-2017

182

29

Сейду Думбья

2010-2015

108

28
ЦСКА — Ахмат

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