Фернандес — четвертый ассистент ЦСКА в высшем дивизионе
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата» отметился голом (четвертым в премьер-лиге) и голевой передачей, которая стала для него 37-й в чемпионате России.
Защитник сборной России поднялся на третье место в списке ассистентов клуба, обойдя Юрия Жиркова. Чаще него партнерам помогали отличиться Алан Дзагоев (91 раз), Ролан Гусев (45) и Вагнер Лав (38). (Кирилл Бурдаков)
Лучшие ассистенты ЦСКА в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Передачи
|
Алан Дзагоев
|
2008-н.в.
|
237
|
91
|
Ролан Гусев
|
2002-2007
|
143
|
45
|
Вагнер Лав
|
2004-2013
|
169
|
38
|
Мариу Фернандес
|
2012-н.в.
|
183
|
37
|
Юрий Жирков
|
2004-2009
|
139
|
36
|
Сергей Семак
|
1994-2004
|
282
|
35
|
Даниэл Карвалью
|
2004-2009
|
85
|
33
|
Дмитрий Хомуха
|
1997-2000
|
116
|
31
|
Зоран Тошич
|
2010-2017
|
182
|
29
|
Сейду Думбья
|
2010-2015
|
108
|
28
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