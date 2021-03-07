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Федун: «Поощрения? А за 0:2 от «Рубина» какое будет поощрение?»

21:29
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (6:1) подвел итоги встречи и похвалил Александра Соболева, который оформил дубль.

«Мне понравилась игра «Краснодара». Про катастрофу надо у Галицкого спрашивать, а не у меня, — отметил Федун. — Поощрения? А за 0:2 от «Рубина» какое будет поощрение? Ребята довольны. Соболев молодец, он растет и старается. Это надежда сборной России. Поздравил его с днем рождения, поцеловал».

(Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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