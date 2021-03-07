Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (6:1) подвел итоги встречи и похвалил Александра Соболева, который оформил дубль.

«Мне понравилась игра «Краснодара». Про катастрофу надо у Галицкого спрашивать, а не у меня, — отметил Федун. — Поощрения? А за 0:2 от «Рубина» какое будет поощрение? Ребята довольны. Соболев молодец, он растет и старается. Это надежда сборной России. Поздравил его с днем рождения, поцеловал».

(Артем Калинин)