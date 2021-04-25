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Федун ответил на вопрос о новом тренере «Спартака» после матча с ЦСКА

19:34
Леонид Федун. Фото «СЭ»
Леонид Федун. Фото «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) рассказал о новом тренере команды. По его словам, пока клуб не определился.

Напомним, по окончании сезона Доменико Тедеско должен покинуть пост главного тренера «Спартака».

— А правда ли, что клуб уже определился с новым главным тренером?

— Неправда.

— Есть какой-то список кандидатов?

— Давайте так, когда будет подписан контракт, я вам сразу объявлю. До этого ничего комментировать и рассказывать не буду.

(Артем Бухаев)

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