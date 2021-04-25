Федун ответил на вопрос о новом тренере «Спартака» после матча с ЦСКА
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0) рассказал о новом тренере команды. По его словам, пока клуб не определился.
Напомним, по окончании сезона Доменико Тедеско должен покинуть пост главного тренера «Спартака».
— А правда ли, что клуб уже определился с новым главным тренером?
— Неправда.
— Есть какой-то список кандидатов?
— Давайте так, когда будет подписан контракт, я вам сразу объявлю. До этого ничего комментировать и рассказывать не буду.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю