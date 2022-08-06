Федун назвал успехи «Спартака» ответом критикам, поливавшим клуб грязью

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что успешные результаты команды в начале сезона-2022/23 являются ответом критикам клуба.

«Хочется сказать, что Каттани (бывший спортивный директор красно-белых — прим. «СЭ») собрал очень хорошую команду. Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет — хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», — сказал Федун после победы «Спартака» над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

Сегодня, 6 августа «Спартак» одержал третью победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Конкуренты красно-белых — «Зенит» и ЦСКА — проведут свои матчи позже и все еще могут опередить команду в таблице.