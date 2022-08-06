Федун остался недоволен реализацией «Спартака» в матче с «Уралом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то еще. Надо было побеждать «Урал» с более крупным счетом, легкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча», — сказал Федун.

«Спартак», набравший десять очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре «Спартак» 14 августа примет «Сочи».