Соболев: «Позор, когда в пустые ворота не забиваешь. До сих пор думаю об этом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после завершения матча 4-го тура РПЛ против «Урала».

«Двоякие ощущения. Столько моментов не забили. Я в пустые не попал. Такие моменты нужно забивать. Позор, когда в пустые ворота не забиваешь. До сих пор думаю об этом.

Сейчас рано что-то говорить, только четыре матча провели. Да, набрали очков, но впереди еще 26 матчей. Пока рано раздавать комплименты.

Выигрываем, поэтому и кайфуем от футбола. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Собоелв в эфире «Матч Премьер».