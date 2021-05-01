Федотов: «Желание «Краснодара» выиграть вдесятером сыграло ему дурную службу»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал гостевую победу над «Краснодаром» (3:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

— Хорошее начало, забили гол, — отметил Федотов. — Появилось многое в переходных фазах, передач с фланга, но мы уверенно справлялись, Да, было непросто, но мы успевали. Проблемой в первом тайме было то, что мы не успевали расставляться, теряли мяч. Во втором тайме соперник обострял, но мы справлялись. Не успели заблокировать удар Стоцкого. Соперник выдохнул, но Кабелла допустил нарушение. Мы включились, и все пришло к логическому завершению. Желание «Краснодара» вдесятером выиграть этот матч послужило им дурную службу. Стали раскрываться, мы воспользовались этим. Почему Заболотный капитан? Потому что он корифей, номер один, и было принято такое решение.

— Почему не поставили Адамова вратарем?

— Есть такое правило... Мы об этом думали, но есть победный состав, и мы его не стали его менять.

— Какой «Краснодар» легче обырывать: Мусаева или Гончаренко?

— Некорректный вопрос, здесь всегда интересно. Хорошие футболисты, командная игра. Всегда сложно.

— Что с Жоаозиньо?

— Получается, новый рецидив предыдущей травмы. Запредельная нагрузка, так бывает. Требуется больше времени для восстановления. Тем более возраст. Мы рисковали, выпуская его, поспешили. Хотя он достаточно времени провел в основных тренировках, чувствовал себя хорошо, но так бывает.

(Екатерина Потапова)