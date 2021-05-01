Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1).

«Хорошее начало, забили пенальти. Приходилось много обороняться, но никто не отменял, что «Краснодар» — качественная команда. Ребята не разучились играть в «Краснодаре», пришел новый тренер...

Кололи соперника быстрыми атаками. Но соперник оказывал хорошее давление. Не давали им свободно принимать, свободно бить, забирали подбор.

Соперник сравнял счет и подумал, что додавит. Такое бывает в футболе. Но наша команда включила характер», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».