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Федотов — о матче с «Краснодаром»: «Соперник сравнял счет и подумал, что додавит»

21:31
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1).

«Хорошее начало, забили пенальти. Приходилось много обороняться, но никто не отменял, что «Краснодар» — качественная команда. Ребята не разучились играть в «Краснодаре», пришел новый тренер...

Кололи соперника быстрыми атаками. Но соперник оказывал хорошее давление. Не давали им свободно принимать, свободно бить, забирали подбор.

Соперник сравнял счет и подумал, что додавит. Такое бывает в футболе. Но наша команда включила характер», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Краснодар — Сочи

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры