Федотов — о матче с «Краснодаром»: «Соперник сравнял счет и подумал, что додавит»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1).
«Хорошее начало, забили пенальти. Приходилось много обороняться, но никто не отменял, что «Краснодар» — качественная команда. Ребята не разучились играть в «Краснодаре», пришел новый тренер...
Кололи соперника быстрыми атаками. Но соперник оказывал хорошее давление. Не давали им свободно принимать, свободно бить, забирали подбор.
Соперник сравнял счет и подумал, что додавит. Такое бывает в футболе. Но наша команда включила характер», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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