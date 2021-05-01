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Заболотный — о победе над «Краснодаром»: «Сдерживали их атаки, как могли»

21:11
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный подвел итог матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1).

«Очень тяжелая игра. Забили быстрый гол, потом перестроились и начали играть по счету. «Краснодар» очень хорошо контролирует мяч. Сдерживали их атаки, как могли. Пропущенный гол все изменил, пришлось выходить из обороны. С удалением повезло. А потом удалось реализовать свои моменты впереди.

Очень энергозатратная встреча. Тем более, после «Уфы» было тяжело перестроиться с искусственного поля на натуральное. Спасибо нашим реабилитологам.

Надо просто меньше смотреть в турнирную таблицу. Мы хорошо готовы физически. Надо не отходить от своего футбола и стремиться к победе», — сказал Заболотный в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» одержал третью победу подряд в чемпионате России и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

Краснодар — Сочи

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры