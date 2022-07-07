Федотов о победе ЦСКА над «Сочи»: «Матч доставил всем огромное удовольствие»
Федотов заявил, что игроки ЦСКА получили удовольствие от победы над «Сочи»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».
— Поединок доставил всем огромное удовольствие. Забили со стандарта. У нас были моменты, когда мы могли увеличить счет, но этим и хорош футбол. Игра держала напряжение. Частенько позволяли проводить сопернику быстрые атаки, поэтому и получили гол.
Просьба болельщиков обыграть «Сочи»? Мы готовимся к старту чемпионата. Мы видим поддержку и говорим спасибо 12 игроку. Мы видим, насколько большая поддержка, которая гонит команду вперед. Футбол — их жизнь.
Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет дома против «Урала» в рамках 1-го тура РПЛ. Игра пройдет 16 июля, начало — в 15.00 (мск).
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|В
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|П
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1
|Зенит
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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