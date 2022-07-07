Федотов о победе ЦСКА над «Сочи»: «Матч доставил всем огромное удовольствие»

Федотов заявил, что игроки ЦСКА получили удовольствие от победы над «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

— Поединок доставил всем огромное удовольствие. Забили со стандарта. У нас были моменты, когда мы могли увеличить счет, но этим и хорош футбол. Игра держала напряжение. Частенько позволяли проводить сопернику быстрые атаки, поэтому и получили гол.

Просьба болельщиков обыграть «Сочи»? Мы готовимся к старту чемпионата. Мы видим поддержку и говорим спасибо 12 игроку. Мы видим, насколько большая поддержка, которая гонит команду вперед. Футбол — их жизнь.

Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет дома против «Урала» в рамках 1-го тура РПЛ. Игра пройдет 16 июля, начало — в 15.00 (мск).