Ангбан: «Я счастлив в «Сочи». Останусь ли на следующий сезон? Сейчас я здесь!»
Полузащитник «Сочи» Ангбан ответил на вопрос о том, хочет ли он уйти из команды
Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан ответил на вопрос о том, есть ли у него желание покинуть команду.
«Да, я счастлив в «Сочи». Останусь ли на следующий сезон? Сейчас я здесь!» — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Ангбан.
Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний ивуариец забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах за сочинцев во всех турнирах.
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|0
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6
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|0
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7
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|0
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8
|Кр. Советов
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9
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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