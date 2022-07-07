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Ангбан: «Я счастлив в «Сочи». Останусь ли на следующий сезон? Сейчас я здесь!»

Полузащитник «Сочи» Ангбан ответил на вопрос о том, хочет ли он уйти из команды
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан ответил на вопрос о том, есть ли у него желание покинуть команду.

«Да, я счастлив в «Сочи». Останусь ли на следующий сезон? Сейчас я здесь!» — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Ангбан.

Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний ивуариец забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах за сочинцев во всех турнирах.

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