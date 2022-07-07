Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о полузащитнике команды Кристиане Нобоа.

— Как можно не рассчитывать на футболиста, который был признан лучшим игроком России. Конечно, мы рассчитываем на него. Если бы не рассчитывали, его бы не было в команде. Слухи? Ну слухов может быть много. Были слухи, что Родригао и Кассьерра в «Зенит» переходят, но мы слухи не обсуждаем. Нобоа надо чуть больше времени, чтобы набрать кондиции», — сказал Гаранин.

Ранее издание Coluna Dofla сообщало, что Вендел может перейти в «Эвертон» или «Наполи».

Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач