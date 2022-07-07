Гаранин — о Нобоа: «Как можно не рассчитывать на футболиста, который был признан лучшим игроком России»
Гаранин высказался о слухах о возможном уходе Нобоа из «Сочи»
Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о полузащитнике команды Кристиане Нобоа.
— Как можно не рассчитывать на футболиста, который был признан лучшим игроком России. Конечно, мы рассчитываем на него. Если бы не рассчитывали, его бы не было в команде. Слухи? Ну слухов может быть много. Были слухи, что Родригао и Кассьерра в «Зенит» переходят, но мы слухи не обсуждаем. Нобоа надо чуть больше времени, чтобы набрать кондиции», — сказал Гаранин.
Ранее издание Coluna Dofla сообщало, что Вендел может перейти в «Эвертон» или «Наполи».
Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
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|
ЦСКА – Урал
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|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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