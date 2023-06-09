Федотов заявил, что ЦСКА крайне необходимы усиления для удлинения скамейки

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» высказался о предстоящей летней трансферной кампании для клуба.

«Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак. Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки», — сказал Федотов «СЭ».