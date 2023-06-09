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Кубок России

Сегодня, 09:00

«Финал Кубка станет самым важным матчем в карьере на данный момент». Федотов — перед битвой с «Краснодаром»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Виллиан Роша
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью главного тренера ЦСКА.

Карьера Владимира Федотова в качестве тренера РПЛ развивается стремительно. Еще в 2017 году специалист возглавил «Оренбург» и в первый год смог вывести клуб в премьер-лигу, а там в первый сезон занял рекордное седьмое место. Далее новая глава — с «Сочи», где вопреки всяким прогнозам на второй сезон Владимир Федотов пришел к серебряным медалям. А год спустя тренер стал лучшим специалистом чемпионата по версии премии Winline Герои РПЛ.

После награждения «СЭ» побеседовал с Владимиром Федотовым о прорывном сезоне с ЦСКА, конфликте Роши и Соболева, а также предстоящем суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

«Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч — суперфинал»

— Вас можно поздравить — вы первый тренер, который с двумя разными командами два года подряд завоевывал серебряные медали. В чем ваш секрет?

— Спасибо за добрые слова! Что здесь можно сказать... Хорошо, что вы отметили это достижение. Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч — суперфинал Кубка России. Все мысли направлены на подготовку к нему. Естественно, мы порадовались. Но нужно сохранить эмоции на последнюю игру.

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— В следующем сезоне ставите цель побороться с «Зенитом» за золотые медали?

— Вы знаете, футбольный клуб ЦСКА — это априори сражение за самые высокие места. При этом в следующий сезон пока не смотрим. Надо завершить финальный матч, поработать на трансферном рынке, укомплектоваться. Много чем нужно заниматься, двигаясь вперед.

— Финал Кубка России станет для вас самым важным матчем в тренерской карьере?

— На данный момент да, конечно.

Футболист Виллиан Роша
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«В ситуации с Рошей справедливость восторжествовала на сто процентов»

— КДК РФС оправдал Виллиана Рошу. Можно ли сказать, что в этой ситуации справедливость восторжествовала?

— На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.

— После игры как-то поддержали Виллиана? Какой диалог был?

— Конечно, поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать «браво» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.

— В финале Лиги Европы игрок из «Севильи» показал аналогичный жест, и Соболев написал «это другое».

— Вообще не знаю, о чем тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам. Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты — очень серьезная вещь, которая может ранить человека.

Сергей Карасев удалил Александра Соболева и&nbsp;Виллиана Рошу в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:1) 21&nbsp;мая. Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил

— Понимаете, почему именно в матчах со «Спартаком» такой накал? Что в первом круге, что во втором.

— Это дерби, основное дерби РПЛ. Поэтому такой накал страстей. Не каждый способен это выдержать.

— А для вас, как для тренера, что принципиальнее: обойти «Спартак» в турнирной таблице и завоевать серебро или в предстоящем матче с «Краснодаром» добыть первый трофей для клуба за несколько лет?

— Мы смотрим на свой клуб, его развитие. Важно выходить в каждом матче и показывать хороший содержательный футбол, который радует наших болельщиков. Плюс мы прекрасно понимаем, что без трофеев, без побед все это не имеет смысла. Поэтому задача — в каждом матче играть красиво, результативно и добиваться побед.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Свежая кровь всегда нужна»

— Вы затронули тему трансферной кампании. Уже понятно, как будете меняться?

— Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак. Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки.

— Агент Алексея Сутормина подтвердил, что есть интерес ЦСКА. Этот футболист усилил бы состав? Вы с ним долгое время работали в «Оренбурге».

— Это немножко провокационный вопрос. Если я скажу, что он бы усилил ЦСКА, то завтра все уже напишут, что Сутормин в нашем клубе. Поэтому я промолчу.

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— Всегда очень много слухов по поводу Карраскаля. То «Атлетико» интересуется, лично Симеоне, то другие клубы. Насколько вероятно удержать его?

— Великолепно, что футболист ставит перед собой какие-то цели, задачи, чтобы попасть в лучшую лигу мира, в лучшую команду. Думаю, что это цель любого игрока. Очень приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами. Нужно только расти и развиваться.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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